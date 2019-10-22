Başkan Erdoğan'ı kapıda karşılayan Putin: "Siz geldiniz hava ne kadar güzel oldu"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda kapıda karşılayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Siz geldiniz hava ne kadar güzel oldu' dedi.
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