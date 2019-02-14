Başkent’in göbeğinde sıcak anlar kamerada

Ankara'nın göbeği, öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, isminin Mustafa olduğu öğrenilen bir kişi Kızılay Atatürk Bulvarı üzerinde bir binanın dördüncü katından atlamak isteyerek intihara kalkıştı. Elinde bıçakta olan şahıs korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, öğlen saatlerinde Kızılay'da gerçekleşti. Bir kişi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın 4.katına çıkarak intihara teşebbüste bulundu. Yapılan hibarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna ederek aşağıya inmesini sağladı. Ancak, biina içerisinde emniyet görevlilerini yanına yaklaştırmayan şahıs, elindeki bıçağı kendine doğrultarak "yaklaşmayın, kendimi keserim, doğrarım" diye bağırdı. Sonrasında, bina dışına çıkarılan şahıs, elindeki bıçağı savurarak kaçmaya başladı. Yoldan karşıya koşarak geçen şahıs, seyir halindeki araçlara aldırış etmeden trafiği tehlikeye attı. Elindeki bıçağı karın hizasına doğru tutan şahıs, çevredeki vatandaşların ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikna edilerek, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Şahsın, borçlarından dolayı intihara kalkıştığı öne sürüldü. Yaşanan sıcak anlar İHA kameramanı tarafından görüntülendi.