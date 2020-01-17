Başkent'te hareketli dakikalar...Ulus'ta çevreye ateş açan şahıs paniğe neden oldu

Ankara'nın Ulus semtinde çevreye ateş atan şahsın yaşattığı korku dolu anlar vatandaşları korkuttu.

Ankara'nın Ulus semtinde bir otelden çevreye ateş açan şahıs korku dolu anlar yaşattı. Olaya tanıklık eden bir vatandaş ise o anları anlattı. Silah sesini duyarak dışarı çıktıklarını belirten Harun Telli isimli vatandaş, "Esnaf arkadaşlar bakarken vatandaş otelin en üst katından bize karşı silah çekip sıkmaya başladı. Biz kendimizi kurtarmak için dükkanlara attık kendimizi. Biz kaçtık, canımızı zor kurtardık. Pencereden silahını çekti, insanların üzerine doğru sıktı dedi" dedi.