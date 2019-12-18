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Başkent’te ilk iş gününde kaza geçiren taksicinin kaza anının görüntüleri ortaya çıktı

18.12.2019 | 18:16

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yeni aldığı taksisi ile kazaya karışan taksici ve taksiye çarpan otomobildeki 1 kişinin kaza sonrası yaşadıkları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi İstanbul Caddesi Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 52 ABD 749 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ertan D.'nin kontrolündeki 06 T 3909 plakalı taksiye arkadan çarptı. Taksi, çarpmanın etkisiyle refüje savrularak ağaca çarparak durabildi. Taksiye çarpan otomobil ise yol kenarında bulunan bir başka ağaca çarparak durabildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde nöbet tutan polislerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan taksi sürücüsü Ertan D. ve diğer araçta bulunan Sedat C., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanelerine sevk edildi.

Olay yerine gelen taksicinin iş arkadaşları, Ertan D.'nin taksisini bugün yeni aldığını ve daha ilk iş gününde kazaya karıştığını belirtti. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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