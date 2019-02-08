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Başkent’te kopan trafik lambası tehlike saçtı

Başkent’te yerinden kopan trafik ışığı lambası yolun ortasına sarkarak yaya ve araçlar için tehlike oluşturdu.

Etimesgut - Bağlıca istikameti, Elvankent caddesi üzerindeki yaya geçidinin üzerinde bulunan trafik lambası koptu. Kopan trafik lambası hem yayalar hem de araçlar için tehlike oluşturdu. Trafik lambasının koptuğunu gören vatandaş, cep telefonu kamerasıyla olayı görüntüledi. Görüntülerde kopan trafik lambasının yola doğru sarktığı görüldü. Vatandaş, çektiği görüntüde adres bilgisi vererek yetkilileri göreve çağırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa ekipleri olayı değerlendirerek kopan lambanın bulunduğu adrese gelen ekipler, trafik lambasını tamir etti.
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Başkent’te kopan trafik lambası tehlike saçtı
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