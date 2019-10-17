Web TV Yaşam Başkent’te otomobil yön levhasına çarptı: 2 ağır yaralı

Başkent’te otomobil yön levhasına çarptı: 2 ağır yaralı

17.10.2019 | 09:20

Ankara’nın Çankaya ilçesinde orta refüjde bulunan yön levhasına çarpan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 00.30 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Engin Aktekin kontrolünde Kızılay istikametinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan yön levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle alt geçide savrulan ve hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Engin A. ile B.H. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulans ile özel bir hastaneye sevk edildi. Olayın görgü şahidi, otomobilin süratli bir şekilde seyrettiğini ve kararsız kalarak yön levhasına çarptığını belirtti. Yaralıların durumlarının ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi. Öte yandan polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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