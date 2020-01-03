Başkent'te tren raydan çıktı
Ankara Behiçbey'de bir tren raydan çıktı. Alınan bilgiye göre, Behiçbey istasyonunda boş olduğu öğrenilen bir trenin vagonu raydan çıktı. Can kaybının yaşanmadığı kazada vagonu raya tekrar yerleştirmek için çalışma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
01:01
Başkent'te tren raydan çıktı 03.01.2020 | 09:31
02:00:44
05:47
Hatalar zincirini hayatını mahvetti...İşte 5 isimli adamın isyanı 02.01.2020 | 18:12
03:49
Freni boşalan kamyonetin 4 aracı biçtiği feci kaza kamerada 02.01.2020 | 18:11
02:02
02:17
Yılbaşı gecesi ‘görüntülü uyuşturucu pazarlığı’ korkunç bitti 02.01.2020 | 18:12
02:30
Gölcük’te buz tutan göl kartpostallık görüntüler oluşturdu 02.01.2020 | 18:11
03:44
Camide ayakkabı hırsızlığı kamerada 02.01.2020 | 18:11
00:54
Bakanlıktan flaş açıklama! 2020'de poşet ücretlerine zam yapılmayacak! 02.01.2020 | 17:46
04:10
02:52
Fatih’te bir kişi kaldırımda donarak öldü 02.01.2020 | 12:37
02:12:25
00:52
04:10
Cani koca misafirin yanında oturmadı diye eşini kaynar su ile haşlandı 02.01.2020 | 12:29
00:52
Hukukçu cübbeli müstehcen poz, tepki çekti 02.01.2020 | 12:33
00:29
Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı 02.01.2020 | 12:25
04:03
İzmir'de kanlı pusu! 02.01.2020 | 11:32
01:27
Adana'da hastane basan şehir teröristleri 8 kişiyi yaraladı! 02.01.2020 | 11:29
05:01
Kurduğu kütüphaneyi 'çocuklar üşümesin' diye her gün ısıtıyor 02.01.2020 | 11:18