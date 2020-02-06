Başkomiserim yalanıyla, kadının 24 bin lirasını dolandırdı
Konya'da kendisini terörle mücadele başkomiseri olarak tanıtıp, kimlik bilgileriniz bir kuyumcu soygununda kullanıldığı yalanı ile Z.B.'nin (60) 24 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını dolandıran Ahmet Yıldık (25) memleketi Şanlıurfa'ya kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Yıldık, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.
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