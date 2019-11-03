Bebek Sahili'nde teknede yangın çıktı
Beşiktaş Bebek Sahili'nde bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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