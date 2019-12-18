Web TV Yaşam Bebek sandalyesine çarpan 17 yaşındaki garsonu böyle dövdüler!

Bebek sandalyesine çarpan 17 yaşındaki garsonu böyle dövdüler!

18.12.2019 | 10:22

Adapazarı'nda, bir restoranda garson olarak çalışan İbrahim A. (17), masaların arasından geçerken bebek sandalyesine çarpınca çocuğun babası ve dedesinin saldırısına uğradı. Restoranın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, restoranda garson olarak çalışan İbrahim A., servis yaptığı sırada masaların arasından geçerken bebek sandalyesine çarptı. Sonra da saldırıya uğradı.

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