Web TV Yaşam Beklenen karar geldi! Siyanür satışı yasaklandı

Beklenen karar geldi! Siyanür satışı yasaklandı

29.11.2019 | 10:08

Önce İstanbul Fatih'te 4 kardeş siyanürle intihar etmişti. Ardından Antalya'da 4 kişi, son olarak da Bakırköy'de 3 kişi siyanürden hayatını kaybetti. Ölümlerin ard arda gelmesiyle birlikte acı olayların tekrarlanmaması için hükumet konuyu gündemine almıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Başkan Erdoğan'ın talimatıyla siyanürün yasaklanacağını duyurmuştu. Çalışmaların tamamlanmasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmelik değişimliğine gitti. Siyanür içeren maddelerin yasaklayan karar resmi gazetede yayınlandı. Böylece siyanür bileşikleri piyasa, internet ve herhangi elektronik ortamda halka satılamayacak.

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