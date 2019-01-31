Benzinlikte yolcu otobüsü yangını kamerada

Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Hürriyet Mahallesi Emniyet mevkiinde bulunan bir benzinlikte meydana geldi. İddiaya göre benzinlikten yakıt alan ve boş olduğu öğrenilen 59 SF 292 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören otobüs şoförü ve çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber vererek yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Otobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürülürken, yangın anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı.