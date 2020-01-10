Web TV Yaşam Beşiktaş'ta iş makinesi üst geçide çarptı

Beşiktaş'ta iş makinesi üst geçide çarptı

10.01.2020 | 14:35

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda iş makinası üstgeçide çarptı. Üstgeçitte hasar meydana gelirken olay sonrası yoluna devam eden iş makinasının sürücüsü gözaltına alındı. Bulvarda trafik aksadı.

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