Beşiktaş'ta kaldırımda yürüyen kadın dehşeti yaşadı!

Beşiktaş’ta bir okulda öğretmenlik yapan genç kadın, kaldırımda yürüdüğü esnada bir kadının saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle burnu kanayan kadın uzaklaşarak bir köşeye çekildi. Saldırgan kadının bununla da yetinmeyip kendisine tepki gösteren erkeğe de vurdu. Erkeğin de şişe, telefon fırlattığı ve kadının yaşattıkları güvenlik kameralarına yansıdı.