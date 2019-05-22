Beşiktaş'ta şerit değiştirmeye çalışan otomobile taksi çarptı...Kaza anı kamerada

Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı üzerinde kavşaktaki trafik ışıklarında bekleyen taksi ve otomobil sürücüleri, yeşil ışık yandıktan sonra yollarına devam etmek istedi. Ancak sağ şeritten seyreden otomobil sürücüsü aniden sol şeride girmek istedi. O esnada yolunda seyreden taksici otomobil sürücüsüne çarptı. Çarpma sonucu bir anlık hakimiyeti kaybeden otomobil sürücüsü, kaldırıma çıkmak üzereyken son anda durdu. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Dolmabahçe'de kameralara takılan bir başka olayda ise, bir otomobil sürücüsü sol şeritte seyrettiği esnada kontrolsüz bir şekilde aniden sağa dönüş yaptı. Sağ şeritte seyreden otomobil ise önüne kıran otomobile çarpmaktan son anda durabildi. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.