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Beşiktaş'ta seyir halindeki belediye otobüsten çıkan lastik, kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı

06.01.2020 | 09:58

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda seyir halinde olan özel halk otobüsünün arka lastiği yerinden çıktı. Kaldırımdan aşağı yaklaşık 100 metre yuvarlanan lastik yaşlı bir adamı çarparak yaraladı.

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