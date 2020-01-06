Beşiktaş'ta seyir halindeki belediye otobüsten çıkan lastik, kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı
Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda seyir halinde olan özel halk otobüsünün arka lastiği yerinden çıktı. Kaldırımdan aşağı yaklaşık 100 metre yuvarlanan lastik yaşlı bir adamı çarparak yaraladı.
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