Beşiktaş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 06:00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarında seyir halinde olan, kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolündeki 34 PB 6960 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri kırıp karşı yöne geçerek, seyir halinde olan Ebubekir B.'nin kullandığı 34 TBY 44 plakalı ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu ticari taksi sürücüsü ve yolcu 2 kişi araç içerisine sıkıştı. Diğer otomobil sürücüsü ile araç içerisinde bulunan 4 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.