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Besni'de yağışlar nedeniyle 4 katlı bina çöktü

26.12.2019 | 18:24

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yağan yağmur yağışlarına dayanamayan 4 katlı bir bina büyük bir gürültüyle çöktü.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesinde Ahmet Tileklioğlu'na ait olduğu öğrenilen 4 katlı bir bina kolonlarında seslerin gelmesi üzerine geçtiğimiz aylarda Besni Belediyesi tarafından inceleme yapıldı. Binanın bulunduğu alanda toprak kaymasının olduğu ekipler tarafından fark edilince 4 katlı bina boşaltıldı.

Yaklaşık 1 aydır boş olan ve binanın yıkımı için hazırlık yapılmaya başlanıldı. Birkaç gün içerisinde yıkılması planlanan 4 katkı bina yağışlarına dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kimsenin bina çevresine yaklaşmaması için güvenlik önlemi alındı.

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