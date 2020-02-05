Beykoz'da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu 2 yaralı | Video
Beykoz'da gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. İki kişinin silahla vurulduğu olayda polis geniş çaplı soruşturma başlattı. İki kişi hafif şekilde yaralandı
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