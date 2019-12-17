Web TV Yaşam Beykoz’da magandaların trafikte bir sürücünün yolunu kestiği anlar kamerada

Beykoz’da magandaların trafikte bir sürücünün yolunu kestiği anlar kamerada

17.12.2019 | 09:36

Beykoz’da seyir halinde olan otomobil sürücüsü, sinyal verip yola çıkmaya hazırlanan yol kenarındaki otomobile az kalsın çarpacaktı. Sürücü koltuğundaki maganda özür dileyeceği yerde diğer aracın önünü kesti. Ellerini beline bağlayan maganda, diğer aracın sürücüsüne aracın aynasını göstererek ‘bunu kullan’ dedi. Diğer sürücü de sinyal verdiğini söyleyip kendisini savunurken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

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