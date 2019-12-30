Beylikdüzü’nde ilkokulun çatısı uçtu...O anlar kamerada

Beylikdüzü’nde şiddetli esen rüzgar bir ilkokulun çatısının bir kısmını uçurdu. Çatının parçalarının uçma anı kameraya yansırken, şans eseri öğrencilerin dışarıda olmaması faciayı önledi.

Meteoroloji tarafından bugün öğleden sonra kent genelinde şiddetli rüzgar uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir İlkokulu'nun çatısının bir kısmı uçtu. Çatının parçalarının uçmasının ardından olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Çatının parçalarının uçma anı kamera ile kaydedildi. Okulun bahçesine uçan çatı parçaları o sırada öğrencilerin bahçede olmaması ile büyük bir faciaya engel oldu. Yaşanan olayın ardından gelen itfaiye ekipleri, çatının tehlikeli parçalarını kontrolü şekilde söküldü. Olayın ardından bir veli ise yaşananları anlattı.