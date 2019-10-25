Beylikdüzü'nde taksici ile motosikletlinin tekme, tokat ve sopalı yol kavgası kamerada

Beylikdüzü'nde bir taksici ile motosikletli arasında yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada tekme, tokat ve demir sopalar havada uçuştu. Kavgada motosikletli yaralanarak hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.