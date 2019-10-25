Beylikdüzü'nde taksici ile motosikletlinin tekme, tokat ve sopalı yol kavgası kamerada
Beylikdüzü'nde bir taksici ile motosikletli arasında yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada tekme, tokat ve demir sopalar havada uçuştu. Kavgada motosikletli yaralanarak hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
00:20
02:01
Tüp bebek için kimler başvurabilir? 25.10.2019 | 10:28
06:01
Atm'den para çekerken nelere dikkat edilmeli? 25.10.2019 | 10:20
02:39
Esenyurt'ta öğrenciye gaspçı bıçağı 25.10.2019 | 10:17
01:27
Van'da askeri zırhlı araç devrildi: 26 yaralı 25.10.2019 | 10:10
01:48
01:43
02:36
Ablasını döven eniştesini ve kardeşini bıçakladı 25.10.2019 | 09:20
01:03
02:03
05:40
Alevler içinde kalan tırını ağlayarak söndürmeye çalıştı 24.10.2019 | 18:46
00:37
Kafede uyuşturucu madde alışverişi kamerada 24.10.2019 | 18:46
00:27
Karayolundaki motosikletli "Örümcek Adam" görenleri böyle şaşırttı 24.10.2019 | 18:46
02:51
Niğde’de buzağı yarışması düzenlendi 24.10.2019 | 18:46
00:25
Haşerelere çözüm bulmak isterken bahçeyi havaya uçurdu 24.10.2019 | 18:46
01:05
Yüksekova’da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı 24.10.2019 | 18:46
04:48
Tarkan'ın kuzeni açık cezaevinden firar etti 24.10.2019 | 17:42
01:16
01:33
Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı 24.10.2019 | 17:15