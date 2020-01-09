Beyoğlu'nda bina çöktü!

İstanbul'un en işlek semtlerinden Beyoğlu Asmalımescid'de tadilattaki binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.