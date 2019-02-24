Beyoğlu'nda bir evden 500 Euro ve 200 TL para çalan hırsız kamerada

Olay, Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 11.00 sıralarında bir apartmanın önüne bir kişi geldi. Apartman sakinin kapıyı açtığı gören şahıs, kapıyı tutarak bir süre etrafı kolaçan etti. Daha sonrada apartmana giren şahıs, bir evden 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 500 Euro ve 200 TL para alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahısın yakalanması için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarından eşkali belirlenen H.Ö (37) isimli şahıs 18 Şubat günü Beyoğlu Perşembe Pazarı üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın yapılan incelemesinde yoklama kaçağı olarak arandığı, ayrıca "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak", "Uyuşturucu Madde Kullanmak", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Görevi Yaptırmamak için Direnme", "Karşılıksız Yararlanma" ve "Kasten Yaralanma" suçlarından olmak üzere toplamda 6 suç kaydı olduğu tespit edilmiştir. Şahıs 19 Şubat günü sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şahsın apartmana giriş ve çıkışındaki rahat tavırları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.