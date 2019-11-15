Web TV Yaşam Beyoğlu'nda yıkımına başlanan binanın duvarı çöktü; 1 kişi altında kaldı

Beyoğlu'nda yıkımına başlanan binanın duvarı çöktü; 1 kişi altında kaldı

15.11.2019 | 14:23

Beyoğlu'nda bina duvar çöktü! risk nedeniyle yıkımına başlanan binanın duvarının çökmesi sorucu 1 kişi yaralandı.

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