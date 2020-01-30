Bıçaklı şahsın polise saldırdığı anlar kamerada

Pendik’te bıçaklı bir şahıs, yolda ilerleyen polis aracının önüne atladı. Polisler, şahsın çevrede bıçakla dehşet saçmasını engellemek için müdahalede bulunmak istedi. Saldırgan şahıs, kendisine yaklaşan polis memurlarına bıçakla saldırarak bir polisi yaraladı. Şahsın polise bıçakla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.