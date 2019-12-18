Bilgisayarı tamir olmayınca teknomarketi birbirine kattı
Esenyurt’ta bir teknomarkete dizüstü bilgisayarını tamir edilmesi için veren vatandaş, tekrar almaya gittiğinde ortalığı birbirine kattı. İddiaya göre bilgisayarının tamir olmadığını gören vatandaş, tartıştığı teknomarket çalışanlarına saldırdı. Tezgahın camını kıran saldırgan müşteri, kırılan cam parçasıyla yaralandı. Yaralı müşteriye ilk yardımı yine mağaza çalışanları yaptı. Olay, dün saat 11.00 sıralarında Esenyurt’ta bulunan bir teknomarkette yaşandı. İddiaya göre, Selami B. isimli bir kişi, yaklaşık bir hafta önce bozulan dizüstü bilgisayarını tamir edilmesi için teknomarkete teslim etti. Servise gönderilen bilgisayarını almaya gelen Selami B. aynı arızanın devam ettiğini görünce çılgına döndü.
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