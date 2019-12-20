BİM market 24 Aralık 2019 Salı aktüel ürünleri tanıtımı (Sesli Anlatım)
BİM marketlerine 24 Aralık 2019 Salı günü gelecek olan ürünleri sizler için hazırladık.
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03:59
BİM market 24 Aralık 2019 Salı aktüel ürünleri tanıtımı (Sesli Anlatım) 20.12.2019 | 12:26
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Jandarma ikna etti, 3 terörist teslim oldu 20.12.2019 | 11:18
04:12
Kadınlara cinsel tacizde bulunurken kameraya yakalandı 20.12.2019 | 11:00
00:36
01:13
04:35
İBB önünde atlı fayton protestosu: Hayvanseverler çadırlarda sabahladı! 20.12.2019 | 10:31
02:48
İstanbul Büyükada'da korkutan hastalık: 81 at itlaf edildi! 20.12.2019 | 10:27
04:05
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Polislere zor anlar yaşattı 20.12.2019 | 10:04
02:53
Konya'da 'change' yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi 20.12.2019 | 10:02
01:26
İstanbul'da soğuk hava deposunda zehirli gaz paniği 20.12.2019 | 10:00
00:46
00:24
İki lise öğrencisinin öldüğü kazada, sürücüler serbest 20.12.2019 | 09:32
01:09
Otogardaki yolcunun valizinden 10 kilo 450 gram eroin çıktı 20.12.2019 | 09:27
01:05
Meteoroloji'den kar, sis uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (20.12.2019) 20.12.2019 | 09:22
03:59
BİM marketleri 24 Aralık 2019 Salı aktüel ürünleri tanıtım 20.12.2019 | 09:02
02:19
ŞOK Market 21-24 Aralık 2019 aktüel ürünler tanıtımı 20.12.2019 | 08:59
02:01:24