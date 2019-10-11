Binali Yıldırım: Operasyonla birlikte, oradaki Araplar ve Kürtler huzur bulacak!

Yalova Üniversitesi’nin akademik yılı açılışına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Binlerce kilometreden gelip oraya yerleşeceksiniz, 911 kilometre boyunca sınırı olan Türkiye’ye burada ne işiniz var diyeceksiniz? Bizim oradaki işimiz çok açık ve seçiktir. Suriye ve Irak boyunca, bin 300 kilometrelik hudutlarımızın güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör devletini ortadan kaldırmaktır. Operasyonla birlikte o bölgedeki Araplar ve Kürtler, huzur bulacaktır” dedi.