Binanın çatısına çıkıp polisle çatıştı

Bursa'da, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Y.O., aracını terk edip, bir binanın çatısına çıkarak polisle çatıştı. Bir süre sonra teslim olan Y.O.'nun yakınları olay yerine gelerek güvenlik güçleri ile tartıştı. Kaynak: Bursa'da 'dur' ihtarına uymadı! Çatıya çıkıp polisle çatıştı.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre devriye görevinde bulunan polis ekipleri, Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan plakasız bir otomobilinden şüphelendi. Polisin 'dur' ihtarı yaptığı otomobilin sürücüsü Y.O., durmayarak kaçtı.

Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından polis ve jandarma ekipleri, Y.O.'nun otomobilini terk edilmiş halde tarlaların arasında buldu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, Y.O.'nun bulunması için çalışma başlatıldı.