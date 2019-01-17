Bingöl'de evler kara gömüldü, kar kalınlığı 2 metreyi aştı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı 15 gündür aralıklarla devam ediyor. Geçmiş yıllara oranla bu kış mevsiminde yoğun kar yağışının yaşandığı ilçede yaşamda olumsuz etkileniyor. Kar kalınlı ilçenin yüksek noktalarında 2 metreyi aşarken, bir çok evin penceresine kadar ulaştı. Çatılardaki karların belirli aralıklarla temizlenmesi ile çevrede oluşan karlar dağ gibi alanlar oluşturdu. İlçe merkezinde ise belediye ekipleri aralıksız çalışma yaparak ulaşımın sağlanması için mücadele veriyor.

Kent genelinde kar nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapanırken, Karlıova'da tüm köy yolları kapandı. Meteorolojinin verdiği bilgiye göre Bingöl'de tipi saatte 39 kilometre hızla etkili oluyor. Tipi nedeniyle ekiplerin açtığı yollar ise tekrar ulaşıma kapanıyor.Karlıova-Erzurum arasında araçların geçişine izin verilmezken, tipinin durması ile kar temizleme çalışması yapılacağı bildirildi.

Kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan Karlıovalılar ise uzun süredir böyle bir kar görmediklerini, pencereleri aştığını ifade etti. İlçede 3 hafta içerisinde ise sadece 2 gün eğitim öğretim yapılabildi.