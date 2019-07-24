Bir kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada

Dehşete düşüren olay, dün gece İzmir'in Konak ilçesindeki Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Oto alım satım işi ile uğraşan Gürcan Karatosun (57), oğlu Alican Karatosun (26) ile birlikte otomobil satın almak için Manisa'dan İzmir'e geldi.

İddiaya göre, 45 YB 5225 plakalı otomobille seyir halinde olan baba ve oğul, Yeşildere Caddesi üzerinde bir araçtaki üç kişiyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Taraflar, bir süre sonra Halide Edip Adıvar Caddesi'nde tekrar karşılaştı.

DEHŞET ANI KAMERADA

Yine iddiaya göre araçtan inen B.N. (27), R.Ç. (36) ve M.T.(45) baba ve oğluna saldırdı. Aldıkları darbelerle yaralanan baba ve oğlu, çevredekilerin sağlık ekiplerine haber vermesiyle hastaneye kaldırıldı. Gürcan Karatosun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Alican Karatosun'un sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kimlikleri belirlenen üç şüpheli ise daha sonra yakalandı. Vücut geliştirme sporu yaptıkları öğrenilen B.N. ve R.Ç. tutuklandı, M.T. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, kahreden olay çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, araçların cadde üzerinde durması ve tarafların kavga ettiği görülüyor.