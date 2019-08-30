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Bisiklet yolunda akıl almaz kazadan sonra yüzüne 25 vida 8 plak takıldı!

Muğla'da bisiklet yolundaki düzensiz parklar nedeniyle kullandığı bisikletinin tekerleği kanalizasyon mazgalına sıkışınca düşen Ahmet Karakuş'un yüzünde 30'dan fazla kırık oluştu, sıvıyla beslenmeye başladı. Karakuş'un eşi Ayça Tuba Erbiller Karakuş, "Eşimin kaza yaptığı yerde de bisiklet yolu var ama araçlar park ettiği için geçilemiyor. Sürekli park yeri olarak kullanıldığı için orada bisiklet yolu olduğu aklımıza bile gelmiyor" açıklamasında bulundu. Karakuş'un sağlık durumunu değerlendiren Başhekim Yardımcısı Dr. Salih Akkuş ise, "Hastanın yüz kısmına kemikleri tutturmak için 25 vida ve 8 plak takıldı. Burnunda da kırıklar vardı" dedi.

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Bisiklet yolunda akıl almaz kazadan sonra yüzüne 25 vida 8 plak takıldı!
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