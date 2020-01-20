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Bitkin ve yürüyemez halde bulunan kurt, tedavi altına alındı

20.01.2020 | 18:06

Sivas'ta vatandaşlar tarafından bitkin ve yürüyemez halde bulunan kurt, tedavi altına alındı.

Sivas merkez İşhan köyü yanınlarında yürüyemez ve bitkin halde olan kurdu fark eden vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, karların üzerinde yatar durumda buldukları kurdu, tedavi etmek üzere Sivas belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon ve Bakım merkezine getirdi. Yapılan ilk tetkiklerde kurdun arka ayaklarının felçli olduğu tespit edildi. Kurt, yapılan ilk tetkiklerin ardından tedavi altına alındı.

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