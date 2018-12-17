Bitlis'in Karaşeyh köyünde öğrenciler piyanoyla tanıştı

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karaşeyh Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Şener Çelik, kendi imkânlarıyla odasına kurduğu piyano sayesinde öğrencilerine eğitim veriyor. Köy okulunda ilk kez piyanoyla karşılaşan öğrenciler, daha önce televizyonda gördükleri müzik aletiyle buluşmanın sevincini yaşıyor.

Derslerinden arta kalan zamanlarda müdür odasına gelerek piyanonun tuşlarına dokunan çocuklar, müzik öğretmenleri eşliğinde eğitim almaya başladı. Aldıkları eğitimler sayesinde piyano çalmayı öğrenen çocuklar, hünerlerini sergiliyorlar.

Okul müdürü ve aynı zamanda müzik öğretmeni olan Şener Çelik, amaçlarının öğrencileri bir enstrümanla tanıştırarak müziği sevdirmek ve yetenekli çocukları konservatuarlara yönlendirmek olduğunu belirterek, "200 öğrencinin eğitim gördüğü okulumuza kendi imkânlarımızla piyano getirdik. 2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında piyano eğitimleri vermeye başladık. Çocuklar piyanoyu görünce çok sevindi. Televizyonda gördükleri bir müzik aletine dokunmak onlar için heyecan vericiydi. Büyük sevinç yaşadılar. Piyanonun tuşlarına ilk defa dokunan çocuklar, artık piyano odasından çıkmak istemiyorlar. Verdiğimiz eğitimlerle öğrencilerimize piyano çalmayı öğretmeye çalışmaktayız. İnşallah verdiğimiz bu eğitimler sayesinde buradan iyi müzisyenler çıkar. Barış Manço'nun doğum günü olan 2 Ocak'ta ilçemizde bir program düzenlemeyi planlıyoruz. Düzenleyeceğimiz programa katılacak olan vatandaşlarımızdan köy okullarına dağıtılmak üzere kitap getirmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızın getirecekleri bu kitaplardan dolayı memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.