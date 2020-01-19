Bitlis'te bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Abdülkerim Çevik öldürüldü!
Bitlis'ten gelen son dakika haberi bölgede şaşkınlığa neden oldu. Edinilen bilgiye göre Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşamış merhum Nakşibendî şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu ve bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Abdülkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
Bitlis'te bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Abdülkerim Çevik öldürüldü! 19.01.2020 | 17:39
00:41
İstanbul Esenyurt’ta doğalgaz patlaması 19.01.2020 | 13:57
00:49
00:48
Saygısız taksiciyi turizm polisi affetmedi 18.01.2020 | 22:39
00:37
Bayrampaşa'da dehşet anları... Restorana palayla girdi vurularak öldürüldü! 18.01.2020 | 15:19
04:32
Takdir getirene lahmacun bedava 18.01.2020 | 15:05
00:19
Şanlıurfa'da bomba yüklü araç imha edildi 18.01.2020 | 11:05
04:06
Uyuşturucu operasyonunda uçaksavar mermileri ele geçirildi 18.01.2020 | 10:40
01:37
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı 18.01.2020 | 10:39
00:36
51 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonunda 82 tutuklama 18.01.2020 | 10:37
04:12
Minik Taha'dan tedavisini üstlenen Başkan Erdoğan'a teşekkür 17.01.2020 | 20:51
02:18
03:25
Mahsur kalan TRT ekibi 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı 17.01.2020 | 19:00
01:58
Yere düşen cüzdanın çalınma anı güvenlik kamerasında 17.01.2020 | 19:00
01:04
Dubai'de bir yat alev alev yandı 17.01.2020 | 19:01
02:01
00:39
Valilik makam aracındaki Türk Bayrağını öpüp alnına koydu 17.01.2020 | 19:01
02:47
24:51