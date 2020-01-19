Bitlis'te bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Abdülkerim Çevik öldürüldü!

Bitlis'ten gelen son dakika haberi bölgede şaşkınlığa neden oldu. Edinilen bilgiye göre Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşamış merhum Nakşibendî şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu ve bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Abdülkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu.