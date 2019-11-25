Web TV Yaşam Bitlis'te televizyon ekibine ayı saldırısı kamerada!

Bitlis'te televizyon ekibine ayı saldırısı kamerada!

25.11.2019 | 09:44

Bitlis Krater Gölü çevresinde çekim yapan yerel televizyon kanalı muhabiri ve kameramanı ayı saldırısına uğradı. Kameramanın koşarak gelen ayıyı fark etmesiyle muhabir ayı saldırısında son anda kurtuldu. Muhabir ve kameramanın ayı saldırısından son anda kurtuldukları anlar ise kameraya saniye saniye böyle yansıdı...

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