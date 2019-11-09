Bodrum'da batan bottaki 6 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 7 düzensiz göçmenden 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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