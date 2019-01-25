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Bodrum’da facianın eşiğinden dönüldü... Dev kaya parçaları karayoluna düştü

Bodrum’da şiddetli yağışla birlikte yamaçtan kopan dev kaya parçaları, karayoluna düştü. Aynı bölgede bir hafta içinde 2’inci kez meydana gelen heyelan da facianın eşiğinden dönüldü. Bodrum’da 2 gündür aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle Bodrum - Turgutreis karayolu üzerinde bulunan yamaçtan kopan dev kaya parçaları karayoluna düştü. Yüzlerce kilo ağırlığındaki kaya parçası tüm kara yolunu kapladı. Ana yolda meydana gelen heyelan nedeniyle Turgutreis - Bodrum karayolu trafiğe kapatıldı. Heyelanın meydana geldiği bölgede ekipler yolu açmak için büyük çapa sarf etti. Polis ekipleri Turgutreis istikametinden Bodrum istikametine giden araçları durdurdu. Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatılan yol, daha sonra kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

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Bodrum’da facianın eşiğinden dönüldü... Dev kaya parçaları karayoluna düştü
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