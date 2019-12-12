Bodrum’u vuran hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı
Bodrum’da, denizden karaya vurarak ortalığı savaş alanına çeviren hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Bodrum'un Turgutreis ve Akyarlar mevkiinde dün açık denizden sahile vuran hortum, Amiral Kafe'yi savaş alanına çevirmişti. Denizde bağlı bulunan birkaç metre uzunluğundan kayığı 10 metre yüksekliğe kadar çıkarıp karaya atan hortum, masa ve sandalyeleri havada uçurmuş bazılarını ise denize fırlatmıştı.
Ortalığı savaş alanına çeviren hortumun bugün yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Büyük hasar gören kafede kaydedilen görüntülerde, hortumun kıyıya yaklaştığı, masa ve sandalyeleri havaya uçurduğu anlar yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:07
Bodrum’u vuran hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı 12.12.2019 | 18:16
03:13
Kıbrıslı Türkten yeni dünya rekoru denemesi... Dev gemiyi çekecek! 12.12.2019 | 18:16
01:07
Şemdinli’de su samuru görüntülendi 12.12.2019 | 18:16
01:04
Sürücü adayı eğitim sürüşünde kaza geçirdi 12.12.2019 | 18:16
02:12
Edirne’de korku dolu anlar... Yangından böyle kaçtı 12.12.2019 | 18:16
05:58
Oyuncu Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerinin yayınlanması davası başladı 12.12.2019 | 17:20
01:09
Yaşlı adamı, tuvalet tartışmasında vurmuş 12.12.2019 | 15:59
03:55
Esenyurt'ta kantin ve bakkallara şırıngalı çikolata denetimi! 12.12.2019 | 15:46
02:23
Bodrum'da fırtına ve hortum! 12.12.2019 | 15:22
00:55
01:22
Rusya uzaya bir navigasyon uydu aracı daha gönderdi 12.12.2019 | 14:49
05:02
5 yaşındaki kız saliselerle kurtuldu! 12.12.2019 | 14:47
01:28
Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu 12.12.2019 | 12:56
03:58
Eşinin satmasına karşı çıktığı aracını yaktı, videosunu çekip gönderdi 12.12.2019 | 12:10
01:00
Kumaşlardan yaptığı sahte bebekle dilenen dilenci kıskıvrak yakalandı 12.12.2019 | 12:17
00:57
İstismarda bulunup, fotoğraflarını çektiğini öne sürdüğü kişiyi bıçakladı 12.12.2019 | 12:20
01:02
Silivri'de silahla vurularak yaralanan köpek felç oldu 12.12.2019 | 12:17
03:14
03:02
Depremde panik yaşanan kahvehaneden kaçmayan çaycı o anları anlattı 12.12.2019 | 11:36
01:21
"Çocuğum ve kardeşim kanser" diyerek hastanelerde para topladı 12.12.2019 | 11:12