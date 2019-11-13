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Boğazına şeker kaçan çocuğu eczacı kurtardı

13.11.2019 | 15:23

Sakarya'da nefes borusuna şeker kaçan ve boğulma tehlikesi geçiren çocuk, eczacının müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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