Bolu’da, akülü aracı bozulan engelliyi çekiciyle evine taşıdı

Bolu’da, çekicilik işiyle uğraşan Onur Çakır isimli vatandaş, evine gittiği sırada akülü aracı bozulduğu için yolda kalan engelliyi çekiciye yükleyerek evine kadar götürdü.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da çekici işiyle uğraşan Onur Çakır isimli vatandaş, dün akşam saatlerinde Sağlık mahallesinde bulunan evine gittiği sırada yol üzerinde engelli olan Melek Söğütoğlu'nın çevresinde kalabalık olduğunu gördü. Aracıyla engelli vatandaşın yanında duran Çakır, Söğütoğlu'nun akülü aracının bozulduğunu öğrendi. Engelli kadının zor durumda olduğunu gören Çakır, çevredeki vatandaşların da yardımıyla Söğütoğlu'nu akülü araçla birlikte çekiciye bindirerek evine götürdü.

"HERKESİN YAPMASI GEREKEN BİR ŞEY"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Onur Çakır, "Akşam sanayiden çıkıp evime doğru gidiyordum. Yolun kenarında tekerlekli sandalyede bir bayan gördüm. Yanında da bir kişi ona yardım etmeye çalışıyordu. Ben de durup yardıma ihtiyaçlarının olup olmadığını sordum. Bayanın akülü arabası arızalanmış. Ben de yardım edebileceğimi söyledim. Aracıma yükledim. Evini tarif etti. Ben de evine götürdüm. Hava soğuktu. Ailesine teslim ettik. Yaptığımız insanlık namına bir şeydi. Her duyarlı vatandaşın yapacağı bir şeydi. Tabi çok yavaş şekilde ilerledim. Hem güvenlik açısından hem de soğuktan etkilenmemesi için. Aracını güvenli şekilde bağlamıştım zaten. Bir kaç arkadaşın yardımıyla düzgün bir şekilde indirip evindeki ailesine teslim ettik. Herkesin yapması gereken bir şey. Her duyarlı vatandaşın insanlık namına yapması gereken şeyler bunlar" dedi.