Web TV Yaşam Bolu'da kendi ölüm anonsunu duyan vatandaş şoke oldu!

Bolu'da kendi ölüm anonsunu duyan vatandaş şoke oldu!

16.11.2019 | 17:24

Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson ile arkadaşı bir koyun için iddiaya girerek, şaka amacıyla Kurt'un öldüğü yönünde ilan verdi. Belediye, Ercan Kurt'un öldüğü yönünde anons yaparken, ilanı duyan yakınları başsağlığı için iş Kurt'un iş yerine akın etti.

Olay, bugün Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana geldi. İlçede lokanta işleten 2 çocuk babası Ercan Kurt, dükkanında durduğu sırada belediyenin ilçeye hoparlörlerle yaptığı anonsta kendisinin ölüm ilanını duydu. Anonsta Ercan Kurt'un öldüğü ve ikindi namazında defnedileceği söylendi. Duruma şaşıran Ercan Kurt, hemen belediyeye gitti. Kendisinin ölmediğini söyleyerek durumu düzelttirdi. Yaklaşık yarım saat sonra belediyeden tekrar anons yapıldı. Ercan Kurt'un ölmediği yanlış ihbar sonucu böyle bir olay yaşandığı hoparlörlerden duyuruldu. Belediyenin anonsunda ayrıca yanlış ihbarı yapan kişi hakkında adli işlem başlatılacağı da belirtildi.


DÜKKANA DÖNDÜĞÜNDE BAŞSAĞLIĞINA GELENLERİ GÖRDÜ
Ercan Kurt, belediyeden yapılan anonsu düzelttirdikten sonra dükkanına döndü. Bu sırada dükkanında yakınlarından oluşan büyük bir kalabalık gördü. Ercan Kurt'un öldüğünü sananlar da karşılarında Kurt'u görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ercan Kurt durumu dükkandakilere anlattı.


KENDİME BAKTIM SAĞIM
Kendi ölüm ilanını duyduktan sonra çok şaşırdığını belirten Ercan Kurt, İlan oldu belediyeden Ercan Kurt vefat etmiştir diye. Ben de kendime baktım sağım. Şaşırdım kaldım. Böyle saçmalık olur mu Bütün millet dükkana yığıldı. Ben sağ olduğumu millete söylüyorum. Herkes şaşırdı. Ben de inanamadım. Milleti sakinleştirmeye çalıştılar. Ölme gibi bir durumum yok. İşimin başındayım. Ben neden yapıldığını anlayamadım. Şaka yapmış gidip ilan vermiş. Bunları yapanlardan şikayetçiyim. Adam şaka yapmış bütün Mengen'i yığdı dükkanın önüne. dedi.

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