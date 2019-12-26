Bor madeninden Alzheimer ve Parkinson tedavisi için yerli ilaç üretildi
Dünya Bor rezervinin yüzde 70’inden fazlasına sahip olan Türkiye’de bor kullanılarak Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının tedavisinde kullanılacak ilaç geliştirildi.
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