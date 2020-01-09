Web TV Yaşam Böyle kar temizleme yöntemi görülmedi...O ilginç anlar kamerada

Böyle kar temizleme yöntemi görülmedi...O ilginç anlar kamerada

09.01.2020 | 18:24

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir vatandaş, yağan karı damdan temizlerken kullandığı yöntem görenleri hem şaşırta ve hem de gülümsetti.

Son zamanlarda ilçeye bağlı Karacadağ bölgesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar yağan karla birlikte soğuk ve olumsuz hava şartlarına karşı mücadele ederken, damlarda biriken karıda temizlemeye çalışıyor.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Güvercin Kırsal Mahallesinde bir vatandaş damında biriken karı kürek yerine kartopu yaparak damda itekleyerek temizlemeye çalıştı. Kocaman bir kartopu oluşturan vatandaş, gülerek kartopunu damdan aşağı attı.

O ilginç anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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