Böyle spor görülmedi...Neden atladığını herkes merak ediyordu, İHA'ya konuştu

Karabük'te bilinmeyen bir nedenle 5 metre yükseklikten bir apartmanın boşluğuna atlayan ve yaralanan üniversite öğrencisi neden atladığını İHA'ya anlattı. Üniversite öğrencisi atlama anını da cep telefonuna kaydetti. Edinilen bilgiye göre, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sanat Tarihi birinci sınıf öğrencisi Yusuf Yıldız (23), dün akam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle bir sitenin boşluğuna koşarak atladı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten atlayarak yaralanan Yıldız, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olan Yıldız, neden atladığını İHA'ya anlattı.