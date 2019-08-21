Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bozuk sileceklere böyle çözüm buldular

İstanbul'da yağmur altında ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin araç içindekiler tarafından iple kontrol edilmesi ilginç görüntüler oluşturdu. İstanbul Anadolu yakasında bugün çekildiği belirtilen görüntü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde yağmur altında hızla ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin arka koltukta oturanlar tarafından iple çekilerek kontrol edildiği görülüyor. Sürücü bu sayede önünü görebiliyor. O anlar aynı yolda ilerleyen başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Bozuk sileceklere böyle çözüm buldular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN