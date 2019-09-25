Bu araçtan sağ çıktılar

İş yerinin güvenlik kamerasına takılan görüntülerde detaylar ortaya çıkınca kaza sırasında iş yerinde bulunan 2 kişinin ölümden kurtulduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 15.30 civarında Kuyucak-Denizli Karayolu üzerinde Pamukören Mahallesi ile Azizabat Mahallesi kavşağında meydana geldi. Denizli yönünden Kuyucak yönüne seyir halinde bulunan 09 ZE 787 plakalı Yusuf Örgüt (22) yönetimindeki kapalı kasa kamyonet iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen araçları son anda fark ederek direksiyon kırması sonucu önce orta refüjde bulunan trafik ışıklarını devirdi ardından karşı şeride geçti. Oradan bir zeytinyağı fabrikasına ait satış reyonu önünde bulunan park halindeki otomobile sürterek iş yeri çalışanlarının yanından geçen araç 3 metre yükseklikten uçup zeminde bulunan fabrikanın duvarına çarparak hurdaya döndü. Kamyonet içerisindeki sürücü Yusuf Örgüt ve yanındaki yolcu Ayşegül T., olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken iş yerinin güvenlik kamerasına takılan görüntülerde 2 çalışanın şans eseri kurtulduğu da ortaya çıktı.