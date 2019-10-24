'Bu dünyadan Türkleri çekin Armageddon başlar'

Prof. Dr. Öke "Bu dünyadan Türkleri çekin dünya, uluslararası güç ve iktidar çatışması yaşanır hale gelir ve Armageddon (kıyamet savaşı) başlar. İşte bu yüzden bizi sevmiyorlar. Çünkü biz dünyaya iyiliği hatırlatıyoruz." dedi.