Bu kedi, sabah sporu yapıyor, haber izliyor ve kapı açıyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde esnaflık yapan Tuna Sarıkaya isimli esnafın Efe isminde ki kedisinin yaptıkları görenleri şaşırtıyor. Efe isimli kedi her sabah spor yapıyor, haberleri izliyor ve kapalı kapıları açıyor. Gün boyunca sahibi Tuna Sarıkaya'yı takip eden kedi, sahibini örnek alırken televizyonda belgeseli de pür dikkat izlemesinin yanı sıra kar yağdığı zaman ise karla oynaması görenleri hayrete düşürüyor.

Ürgüp'te esnaflık yapan Tuna Sarıkaya yaptığı açıklamada Efe isimli kedisini özel olarak eğitmediğini ancak kendisini takip ettiği için kendi kendine haberleri izlemeyi, belgesel izlemeyi, kapı açmayı öğrendiğini söyledi. Sarıkaya, "Turizmle uğraşıyorum aynı zamanda Ürgüp'te esnafım. Kedimizin adı Efe ve şuanda 1 yaşında. Aslında doğaçlama oldu kapıyı açma olayı. Kendi kendisine öğrendi, bana sürekli muhtemelen bakıyordu. O şekilde kendi kendine öğrenmiş oldu. Aynı zamanda karı çok seviyor, kar yağdığında karla oynamayı çok seviyor. Gün içerisinde haber izlemeyi çok seviyor benimle beraber. Sabah haberlerini beraber izleriz, ben genelde haberleri açtığımda hemen gelir kucağıma oturur ve oda benimle birlikte haberleri izlemeye başlar" diye konuştu.